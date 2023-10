Festa di Halloween a Gattopoli: un pomeriggio dedicato alla zooterapia.

Tutto pronto per la festa in cortile di Halloween per sfatare il mito dei gatti neri e altre superstizioni legate a questa festa. I volontari di Gattopoli Made in Biella, in collaborazione con altri gruppi del territorio, organizzano un pomeriggio dedicato alla zooterapia. Sarà un evento per i bambini: un buon succo di mela speziato e torte, mentre per i grandi un buon vin brulé e caldarroste. Venite a conoscere i micetti 'speciali' di gattopoli e fare due carezze a dei golden retrievers addestrati alla zooterapia. L’evento si terrà sabato 28 ottobre 2023 in Via Felice Piacenza 1, presso la sede dell’associazione, dalle ore 15:00 alle 18:00.

L’evento ha ricevuto il patrocinio della Città di Biella, che si ringrazia a nome di tutti i gruppi coinvolti.

In cortile ci saranno in mostra le bellissime Harley Davidson del gruppo "Protectors" a favore di chi si occupa di salvaguardare gatti e gattini senza una casa, che hanno bisogno di una nuova famiglia e di tante coccole. I Protectors e Gattopoli Made in Biella sostengono: Associazione Italiana Assistenza Spastici Biella e Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli ed Adulti Subnormali

I volontari di Gattopoli vi aspettano a nome di tutti i gruppi coinvolti per un pomeriggio di divertimento. Partecipazione in costume consigliata!

Ricordatevi che per aiutare i mici potete donare il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli Made in Biella O.d.V. oppure fare una donazione: codice IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (per prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici.