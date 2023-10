Bioglio, intervento di riqualificazione energetica della scuola comunale

La scuola di Bioglio diventa nZEB (edificio ad energia quasi zero) mediante un investimento interamente finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Conto Termico GSE.

Lo rende noto il Comune sul proprio sito web: “La scuola ottiene il massimo risparmio energetico e azzera le emissioni di CO2 in ambiente – si legge nella nota - Gli spazi si rinnovano per garantire la sicurezza e il miglior comfort agli studenti e agli insegnanti grazie agli interventi di adeguamento sismico, nuovo impianto a pompa di calore geotermica, posa di pannelli radianti, isolamento a cappotto, sostituzione di serramenti, nuovi apparecchi illuminanti ed installazione di impianto fotovoltaico in copertura. l'intervento è stato realizzato grazie al co-finanziamento del POR FESR Piemonte 2014-2020 ASSE IV Azione 4C.1.1 e 4C.1.2 anno di conclusione 2023”.