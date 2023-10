Calcio, Paolo Daniele preso alla guida dell'Alicese Orizzonti. E sul Vigliano...

“Sarà una stagione di transizione ma stiamo mettendo solide basi in vista dei prossimi anni. L’obiettivo? Dar vita ad un bacino importante che, presto o tardi, porterà pieni frutti”. A parlare Paolo Daniele che, a breve, assumerà la guida dell’Alicese Orizzonti, col ruolo di presidente.

“Stiamo ultimando le ultime pratiche e, a giorni, si concluderà il passaggio amministrativo - spiega - Come già annunciato negli scorsi mesi, il direttivo sarà formato in parte da alcune figure della vecchia gestione e altri arriveranno dal Vigliano. Anche alla Polisportiva saranno presto rilevati i nuovi profili che guideranno questa realtà. Ribadisco che la collaborazione non verrà mai meno”.

Finora, il bilancio è più che positivo, come confermato da Daniele: “I risultati sono ben auguranti, dal settore giovanile passando per gli Juniores e arrivando alla prima squadra, impegnata in Eccellenza. C’è il giusto spirito per una stagione carica di cambiamenti. Era inevitabile un periodo di rodaggio, quasi prevedibile, ma ora ci stiamo dando una precisa organizzazione tale da portare avanti il nostro progetto sportivo. Occorre solo un po’ di pazienza ma la strada è tracciata e sappiamo benissimo dove vogliamo arrivare”.

Infine, grosse novità arrivano dalla prima squadra guidata dal tecnico biellese Marco Mellano: “Tra qualche giorno – annuncia Daniele –avrà luogo a Vigliano Biellese la presentazione delle nuove maglie con tanto di main sponsor. Per tempo saranno informati gli organi di stampa locali".