Imballaggi, Pichetto: “Continueremo nostra battaglia a difesa modello italiano”

"Il voto in Commissione Ambiente del Parlamento Europeo sul regolamento imballaggi conferma le nostre preoccupazioni: si continua ad andare verso un sistema che non valorizza il modello vincente italiano, ma che lo mette a rischio. Continueremo la nostra battaglia in tutte le sedi comunitarie per difendere le ragioni di una filiera innovativa, che supera i target Ue con diversi anni di anticipo, che dà lavoro tutelando l'ambiente e affermando i più avanzati principi dell'economi circolare". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto.