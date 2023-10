Ritorna a Biella il Linux Day: il principale evento italiano dedicato al software libero.

BiLUG (Biella Linux User Group) organizza, sabato 28 ottobre, il Linux Day: il principale evento italiano dedicato al software libero.

Dalle ore 10:00, alle ore 18:00, sarà possibile recarsi presso il Cantinone della Provincia, Piazza Unità d’Italia: Linux Day è un’iniziativa distribuita su tutto il territorio italiano dedicata alla conoscenza e all’approfondimento del software. La manifestazione si compone di numerosi eventi locali, organizzati da gruppi di appassionati nelle rispettive città: un’occasione per curiosare, sperimentare e scoprire molti aspetti della cultura informatica.

Per ulteriori informazioni su BiLUG: https://www.bilug.it/

L’utilizzo di dispositivi digitali è ormai parte irrinunciabile della nostra quotidianità: telefonini, computer e tablet sono stati una croce e una salvezza durante il periodo pandemico.

Ogni anno viene venduto quasi un miliardo e mezzo di smartphone e spesso

sentiamo opinioni estreme e polarizzate sul loro uso e tante sono le

implicazioni ambientali, sociali, geopolitiche e sulla salute. Essere quindi utilizzatori curiosi che non si fermano al “basta che funzioni” ci porterà a esplorare qualche aspetto di un mondo che pare così

immateriale e che è, allo stesso tempo, così consistente.

Il Linux Day di Biella propone quindi molte postazioni suddivise per tematiche: domotica e internet of things con hardware e software libero, trading e analisi finanziaria, creazione di musica con applicativi dedicati, il robot Thymio per la didattica, elettronica libera per la disabilità, computer con sistemi operativi non proprietari.

Non è necessario essere degli esperti, è sufficiente la curiosità: l’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni sul Linux Day: https://www.linuxday.it/2023/