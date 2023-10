Il Gruppo Ermenegildo Zegna continua a registrare una crescita robusta nel terzo trimestre 2023

Il Gruppo Ermenegildo Zegna ha annunciato oggi ricavi non auditati pari a 431 milioni di euro per il terzo trimestre del 2023. I ricavi sono aumentati del 20,8% su base annua e del 25,0 % a cambi costanti, con una crescita organica che si è attestata all’ 11,3%. Nei primi nove mesi dell’anno, i ricavi non auditati sono stati pari a 1,334 miliardi di euro, in aumento del 22,9% anno su anno e del 24,8% a cambi costanti, con crescita organica del 19,2%.

I ricavi dei primi nove mesi del 2023 riflettono il consolidamento di Tom Ford International LLC a partire dal 29 aprile 2023, nonché il consolidamento di Pelletteria Tizeta S.r.l., in precedenza valutata con il metodo del patrimonio netto, a partire dalla stessa data.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Zegna, ha dichiarato: “I risultati di questo trimestre continuano a dimostrare la forza dei nostri tre brand e il successo della nostra strategia. Sono particolarmente orgoglioso degli ottimi risultati che stiamo ottenendo in diversi mercati, grazie alla nostra presenza geografica bilanciata, che favorisce la nostra resilienza in un ambiente altamente dinamico”. “Sono certo che i continui progressi del rebranding di ZEGNA, l’accelerazione della ZEGNA One Brand strategy in Cina, le opportunità di espansione di Thom Browne e l'integrazione e il rilancio di Tom Ford Fashion rappresentino importanti ulteriori motori/fonti di crescita, nonostante l’attuale contesto globale”.

“Il leadership team del Gruppo parteciperà attivamente al nostro secondo Capital Markets Day il prossimo dicembre al New York Stock Exchange, dove presenteremo i nuovi obiettivi finanziari, inclusi quelli legati al business di Tom Ford Fashion”.