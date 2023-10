UPBeduca ritorna con l’incontro del pomeriggio: tutti gli incontri di novembre.

Con il mese di novembre riprende “L’incontro del pomeriggio” ciclo di conferenze tradizionalmente pensato per i soci non più impegnati con il lavoro, ma aperto a tutti, che ci accompagnerà fino a maggio.

Le conferenze organizzate il martedì a Biella presso la sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in via Gramsci 14/A, e il mercoledì a Cossato presso la sede di UPBeduca in via Martiri della Libertà 14, hanno durata di un’ora o poco più, a partire dalle ore 16, e propongono in modo divulgativo svariati argomenti di interesse generale, in un clima di socializzazione, partendo dal presupposto che la cultura “fa bene”, ancora di più se diventa un modo per stare insieme agli altri.

Ai docenti di UPBeduca che da anni offrono, sempre seguiti, la propria competenza, si affiancano esperti di diversa provenienza a dimostrazione che l’attività di educazione permanente dell’università Popolare Biellese è considerata dalle realtà associative e culturali biellesi e non solo, una realtà di alto livello con la quale serve fare sinergia.

Come ormai consueto l’apertura a Biella e a Cossato è di Alberto Galazzo, direttore dell’Università, musicologo ed esperto di arte organaria.

L’accesso agli incontri è gratuito. Un piccolo sostegno all’organizzazione potrebbe venire dalla quota associativa a UPBeduca.

UPbeduca, il pubblico e i conferenzieri dell’Incontro del pomeriggio di Biella ringraziano la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per la disponibilità e il sostegno all’iniziativa

Di seguito il calendario conferenze del mese di novembre:

BIELLA

· martedì 7, Alberto Galazzo – Goethe, Viaggio in Italia: aspetti musicali (con la partecipazione di Mariella Moschetto)

Dal “cassetto delle cose perdute” quest’anno viene estratto il Viaggio in Italia di Goethe. Guidati dalle letture dell’attrice Mariella Moschetto, visiteremo con Goethe alcune città italiane tra canti e spettacoli musicali.

· martedì 14, Fulvio Conti – Cosmopolitismo e filantropia: valori stoici del mondo romano

Il carattere astratto e utopistico della filantropia e del cosmopolitismo trova un'identificazione storica con la realtà politica del mondo romano. La virtù è una meta ambiziosa e irraggiungibile e la felicità si ottiene solo attraverso l'equilibrio, se si è in pace con se stessi.

· martedì 21, Rita Monteferrario – Consapevolezza e corpo: un dialogo in continuo divenire

È un incontro per tutti coloro che sono interessati o incuriositi dal comprendere il rapporto mente/corpo: ogni azione che coinvolge il corpo parla di noi, delle nostre esperienze e delle nostre emozioni così insieme faremo un po’ di luce, conoscendo meglio sia noi che gli altri.

· martedì 28, Carlo Dezzuto – Bernini intorno a San Pietro

Facendo seguito alle conferenze su Bernini dei due anni passati, si indagherà sul suo contributo alla sistemazione architettonica delle aree adiacenti la Basilica di San Pietro"

COSSATO

· mercoledì 8, Alberto Galazzo – Goethe, Viaggio in Italia: aspetti musicali (con la partecipazione di Mariella Moschetto)

Dal “cassetto delle cose perdute” quest’anno viene estratto il Viaggio in Italia di Goethe. Guidati dalle letture dell’attrice Mariella Moschetto, visiteremo con Goethe alcune città italiane tra canti e spettacoli musicali.

· mercoledì 15, Luciano Quaregna – 15 aprile 1874: si inaugura la prima esposizione impressionista

Il movimento artistico più conosciuto al mondo si presenta per la prima volta al pubblico con trenta pittori e 163 opere. Assaporeremo una parte di quei paesaggi luminosi, delicati ritratti, scene di vita della piccola borghesia.

· mercoledì 22, Augusto Gaudino – Il fumo da "intenditori " alternativo alla sigaretta

Il sigaro e la pipa. Il più famoso ed eclettico artigiano di pipa al mondo era biellese.

· mercoledì 29, Carlo Dezzuto – Bernini intorno a San Pietro

Facendo seguito alle conferenze su Bernini dei due anni passati, si indagherà il suo contributo alla sistemazione architettonica delle aree adiacenti la Basilica di San Pietro