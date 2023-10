Sfondano cancello e vetrina per rubare le bici di FreeBike, poi finiscono fuori strada dopo inseguimento (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Uomini a volto coperto sfondano a bordo di un camioncino prima il cancello poi la vetrina di FreeBike Biella per impossessarsi delle biciclette esposte. Vengono scoperti e si danno alla fuga ma finiscono fuori strada a Borriana, dove riescono a far perdere le loro tracce prima dell'arrivo di Polizia e Carabinieri.

Sono rimasti a mani vuote i ladri che, intorno alle 4 di lunedì mattina, hanno seminato il panico in corso Giuseppe Pella, a Biella. Stando alle informazioni raccolte, sarebbero state portate via 18 bici di vario tipo (tra elettriche, muscolari, mountain bike e da strada), poi ritrovate a bordo del veicolo utilizzato per il colpo: 10 quelle danneggiate, 4 ancora non recuperate e andate perdute nel corso dell'inseguimento.

La stima dei danni è in fase di valutazione ma si aggirerebbe tra i 50 e i 60mila euro (solo per i veicoli a due ruote) ma la cifra è destinata a salire, arrivando a sfiorare i 100mila euro. Alla Polizia di Stato il compito di dare un volto ai membri della banda.