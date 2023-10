Muzzano, scontro tra due auto nella notte vicino al Ponte sull'Elvo: un ferito

Incidente stradale a Muzzano, con un uomo rimasto ferito nell'impatto. È successo ieri, intorno alle 22, sulla Provinciale 500, in prossimità del Ponte sull'Elvo.

A rimanere coinvolte, per cause da accertare, due auto condotte da un 73enne di Cossato, rimasto illeso, e un 60enne di Donato. Proprio quest'ultimo, rimasto incastrato a bordo del mezzo, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e assistito sul posto dal personale sanitario del 118.

In seguito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non è nota, al momento, la prognosi. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.