“Tollegno in Scala”: grande affluenza per l’evento locale dedicato al modellismo - Foto di Mattia Baù.

“Tollegno in Scala” ha visto la partecipazione, sabato 21 e domenica 22 ottobre, di un gran numero di appassionati e curiosi, che si sono recati presso la palestra comunale, per riunirsi all’esposizione di modelli in scala.

Visitatori e creatori hanno potuto confrontarsi, imparare e osservare modelli di macchine, treni, camion, velivoli ma anche riproduzioni di abitazioni in miniatura, tutti accomunati da passione e precisione per i dettagli.

Una delle principali novità di quest'anno è stata la partecipazione dei ragazzi dell'associazione sportiva dilettantistica ELEKTRONITRO RC. Appassionati di auto radiocomandate che hanno mostrato le loro abilità e illustrato il loro settore, un’opportunità per i visitatori di immergersi nell'RC racing.

La Pro Loco di Tollegno, organizzatrice dell’evento ha accolto anche gli amici di YouTube “Riky & Miky”, che hanno arricchito l’evento, grazie alla loro esperienza.