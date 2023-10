CISSABO per informazione, comunicazione e formazione contro la violenza sulle donne.

Il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale (CISSABO), quale ente capofila di una partnership composta da Consorzio IRIS, Associazione Underground e da Anteo Impresa Sociale, ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Piemonte, nell’ambito del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne, Azione 3: informazione, comunicazione e formazione.

Il finanziamento ha permesso di svolgere attività di sensibilizzazione alla violenza e al rispetto reciproco tra generi, coinvolgendo alcune scuole del territorio Biellese.

Quale ultima azione del Progetto verrà sponsorizzato presso il Teatro Comunale di Cossato lo spettacolo “Schegge di Vita” per venerdì 27 ottobre ore 21:00, a entrata libera, fino a esaurimento posti.

Lo spettacolo, che ha avuto il Patrocinio del Comune di Cossato, nasce da una proposta progettuale di Opificiodellarte, sostenuta da Arcipelago Patatrac e Art’èDanza e finanziata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con l’intento di realizzare azioni di sensibilizzazione, comunicazione e promozione di una cultura del RISPETTO tra i generi. Utilizza strumenti e tecniche innovative e ingaggianti, quali il teatro, la danza e la musica in grado di raccontare il fenomeno attraverso una chiave di lettura emotiva.

Verranno portate in scena, da parte di cinque giovani artisti e allievi di Opificiodellarte, 8 storie di violenza, realmente accadute nella zona del Vicentino e liberamente tratte dal libro, “Schegge. Per favore non chiamateli uomini” di Rossella Menegatto.

La proposta progettuale desidera avere un ampio respiro sul territorio Regionale ed Extra Regionale e prevede la realizzazione di future repliche rivolte alle scuole e alla comunità locale del territorio.