Liceo Avogadro, l’offerta formativa si legge sull’Ecolibretto

A partire dal prossimo mese di novembre le scuole superiori si attivano per far conoscere la propria offerta formativa agli studenti delle medie, in modo che possano scegliere il percorso di studi più adatto a loro. Il Liceo “Avogadro” è già ai blocchi di partenza: nella homepage del sito di Istituto (www.liceoavogadrobiella.edu.it) è disponibile la nuova versione dell’Ecolibretto: una brochure digitale che, rispettando l’ambiente, presenta le diverse iniziative della scuola attraverso l’utilizzo di QRCodes.

Qui sono indicati gli appuntamenti con cui sarà possibile a studenti e famiglie approfondire le caratteristiche del Liceo e la filosofia che guida la comunità educante dell’Avogadro: venerdì 3 e sabato 4 novembre, presso Città Studi, nel corso di WOOOOOW. Io e il mio futuro, si terrà il Salone dell'orientamento: studenti di terza media e famiglie potranno incontrare docenti e studenti del Liceo per avere informazioni sul Liceo e ascoltare il vissuto dei nostri allievi del triennio presenti all'incontro. Martedì 28 novembre, presso l'Auditorium di Città Studi, dalle 18 alle 20, il Dirigente Scolastico Mario Massazza terrà un incontro di presentazione dell'Offerta Formativa dei tre corsi liceali (Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale).

Giovedì 11 gennaio, presso la sede di Via Galimberti saranno allestiti nelle aule spazi dedicati alle specificità dell'Offerta Formativa della scuola: si parlerà dei tre corsi, della curvatura biomedica, delle certificazioni linguistiche e delle proposte di esperienze all'estero in seno al programma Erasmus. Nei pomeriggi dei giorni 12, 13, 18 e 19 gennaio, infine, verranno organizzate lezioni simulate che permetteranno agli studenti di terza media di vedere come si svolge la didattica del Liceo “Avogadro”.