Sovracup regionale, Icardi: "Chiesto dai sindacati allargamento del tavolo, a breve sarà convocato"

«Ho dato mandato al commissario di Azienda Zero di convocare il Tavolo con le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori del SovraCup regionale alla prima data utile di novembre. Va detto che l’appuntamento era già stato fissato per inizio agosto, ma per venire incontro alla richiesta di partecipazione avanzata da un’Organizzazione sindacale, la data è stata aggiornata secondo le disponibilità degli interessati». Così l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all'interrogazione consiliare sulla convocazione del Tavolo con le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori del SovraCup regionale.