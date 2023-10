Settimana europea per la sicurezza sul lavoro, tutti gli eventi a favore della prevenzione

Dal 23 al 29 ottobre si celebra la Settimana europea per la sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro: una priorità per la tutela della salute.

Per l’occasione, le Aziende Sanitarie Locali di Biella, Novara, Vercelli e VCO organizzano dei seminari rivolti alle Figure della Prevenzione aziendale delle imprese del territorio, con posti riservati (in presenza e online) per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al S.P.P., Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e R.L.S.-Territoriali delle Aziende che hanno aderito ai Piani Mirati di Prevenzione attivati dalle rispettive ASL.

In particolare, l’ASL BI di Biella ha partecipato alla progettazione e ha attivato i seguenti PMP, con i relativi Seminari:

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE IN AGRICOLTURA NEL QUADRANTE NORD-EST: rischio legato agli ambienti confinati nel settore agricolo e vitivinicolo e rischio da infortuni su attrezzature e macchine agricole Seminario di martedì 24 ottobre 2023, dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

PIANO MIRATO FUMI DI SALDATURA SPRESAL ASL NO E VCO: rischio cancerogeno professionale nelle attività di saldatura Seminario di giovedì 26 ottobre 2023, dalle ore 8.30 alle 12.30;

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE IN EDILIZIA NEL QUADRANTE NORD-EST: rischio cadute dall’alto Seminario di giovedì 26 ottobre 2023, dalle ore 13.30 alle ore 17.30;

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE NEL SETTORE DELLA LOGISTICA: rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide Seminario di venerdì 27 ottobre 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.30;

LA PREVENZIONE E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELLA REALTÀ BIELLESE (Tavolo interassociativo biellese per la Prevenzione e Sicurezza sul lavoro)

Seminario di venerdì 27 ottobre 2023, dalle ore 14:30 presso la sede dell’Unione Industriale biellese, in via Torino n. 56 a Biella. Promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro contribuisce a sensibilizzare i lavoratori all’adozione di stili di vita salutari e a coinvolgerli in iniziative e interventi di prevenzione che li rendano attori consapevoli di un percorso volto alla tutela della salute e dell’equità sociale.

La Dichiarazione di Lussemburgo (1997, agg. 2007) definisce la promozione della salute nei luoghi di lavoro un obiettivo da raggiungere attraverso la combinazione dei seguenti elementi: il miglioramento dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, la promozione della partecipazione attiva, l’incoraggiamento delle capacità personali. Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) ASL BI, diretto dalla Dott.ssa Marta Terzi, svolge infatti attività di vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro in materia di sicurezza e salute occupazionale e di promozione e prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori.

Inoltre, la rete WHP (Workplace Health Promotion) contribuisce a migliorare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori, incoraggiando, nei luoghi di lavoro, azioni e cambiamenti organizzativi e comportamentali attraverso l’attuazione di interventi riconosciuti come pratiche raccomandate. La rete è composta dalle 12 ASL piemontesi e dalle aziende dei rispettivi territori che vi aderiscono su base volontaria e che si impegnano ad attuare quanto previsto dai suoi indirizzi operativi e dal Documento regionale di pratiche raccomandate e sostenibili.