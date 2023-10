San Giovanni d’Andorno, la frana sarà fatta "esplodere"

I sassi franati sul Santuario di San Giovanni d’Andorno durante l’alluvione dell’ottobre 2020 saranno fatti esplodere.

Lo ha stabilito la perizia richiesta dalla Provincia di Biella, proprietaria della Strada Provinciale 513 Rosazza-Oropa.

Nello specifico, ci sarà una demolizione controllata dei massi in bilico con esplosivo non detonante a bassa velocità, che li trasformerà in sassi di circa mezzo metro cubo. Inoltre, sui sassi da demolire saranno piazzati dei pannelli volti a contenere i frammenti.

Durante questa operazione il santuario sarà protetto da una barriera. Ed il materiale accumulato sulla strada sarà rimosso e posizionato a protezione del muro dello stesso santuario.

Tutti questi interventi di messa in sicurezza del santuario dureranno circa due mesi e mezzo.

“Questi ulteriori lavori imposti dalla perizia – dichiara il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo - comportano un aggravio di spesa di 100mila euro che trova parziale copertura finanziaria nelle economie di gara derivanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, e che dovrà quindi essere in parte finanziato”.