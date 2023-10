Pichetto in visita al Lanificio Guabello|1815, a Mongrando grande partecipazione FOTO

Grande partecipazione allo Storico Lanificio Guabello|1815 divisione del Gruppo Marzotto, durante la manifestazione APRITIMODA, che ha visto lo scorso sabato un vero e proprio soldout di visitatori. Nel corso della giornata, è avvenuta la visita allo stabilimento del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Alla successiva conferenza è poi intervenuto lo stesso Pichetto spiegando l’importanza del territorio legato ai temi di sostenibilità, assieme al direttore operativo Stefano Gremmo delle divisioni biellesi del gruppo Marzotto di cui Guabello fa parte, Emma Pradella referente di Apriti Moda, il sindaco di Mongrando Antonio Filoni, Pier Francesco Corcione, direttore Unione Industriale Biellese, e Massimo Guabello in qualità di moderatore. Durante la visita il ministro ha potuto avviare i telai del lanificio e toccare con mano la qualità del prodotto che Guabello esporta in tutto il mondo. Interessanti e ricchi di spunti i dialoghi avuti con molti degli operai e impiegati mentre mostravano le loro maestranze: segno di un grande know how che deve essere tramandato perché unico.

ApritiModa ha offerto quindi una concreta opportunità di conoscere la storia di oltre 200 anni dell’azienda, attraverso tutte le fasi di lavorazione del tessuto, con focus particolare su tutte quelle attenzioni quotidiane che Guabello sceglie di attuare nel rispetto e nella tutela dell’ambiente che riflette l’anima etica di tutte le proposte stagionali. Giorgio Todesco, CEO di Marzotto Wool, non ha avuto dubbi sull’adesione: “Un’esperienza unica nel suo genere per rivivere secoli di storia dell'industria italiana, alla scoperta dei luoghi in cui prendono vita le creazioni di quello che, nell’immaginario collettivo, è il simbolo dell’eccellenza laniera, un nome e un marchio che, con il suo territorio e la sua gente, ha saputo stringere un legame avanguardistico”.