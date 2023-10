Gaglianico, inaugurato il nuovo ecocompattatore per bottiglie di plastica PET

Si è svolta a Gaglianico l’inaugurazione del nuovo ecocompattatore per bottiglie di plastica PET.

L’evento vissuto con molto entusiasmo dagli alunni della scuola elementare ha visto la partecipazione del presidente di Seab Gabriele Bodo, dei rappresentanti di Coripet (consorzio che ha fornito e gestirà l’attrezzatura), di Stefano Lorenzon direttore dello stabilimento HCCB di Gaglianico proprietà Coca-Cola che della circolarità e del recupero della plastica ne ha fatto una bandiera e di Carolina Lanatà referente provinciale dell’Associazione Plastic Free che collabora con il Comune per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo responsabile della plastica.

“Come amministrazione siamo molto impegnati sui temi della sostenibilità e del riuso dei materiali” dichiara il sindaco Paolo Maggia “il nostro territorio oltre allo stabilimento ex Coca-Cola che produce nuove bottiglie di plastica realizzate da plastica riciclata vede anche la localizzazione di altre aziende impegnate nel recupero di plastica, carta, metalli. Tutti questi processi produttivi però partono dalla sensibilizzazione dei cittadini per il recupero di materiali che potranno essere reinseriti nei processi produttivi per realizzare nuovi manufatti di utilità nella vita quotidiana ed è per questo che sempre partiamo dalle nostre scuole dai più piccoli perché possano essere i veri ambasciatori dell’ambiente e della terra di domani”.