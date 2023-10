Nuovo metodo raccolta differenziata, a Pettinengo l'invito del sindaco ai cittadini

"In relazione al nuovo metodo di raccolta rifiuti differenziati- scrive il sindaco Gian Franco Bosso sul sito del Comune - ho verificato alcune anomalie, anche percorrendo personalmente in lungo e in largo il territorio, anomalie che di seguito elenco per contribuire a migliorare il risultato finale a vantaggio della collettività: ricordo che il sabato è il giorno del ritiro dell’indifferenziata e il martedì dell’umido; l’umido non va messo in sacchi neri non biodegradabili e pertanto non verranno ritirati anche se messi fuori dalla porta; l’umido va messo nell’apposito contenitore da 25 litri e non lasciato in sacchetti che verrebbero rotti dagli animali".

Se vi sono domande e chiarimenti in merito alla raccolta, gli uffici e il lo stesso sindaco sono disponibili a qualsiasi chiarimento.