A Muzzano da novembre partirà la raccolta dell'organico

Per migliorare la qualità della raccolta differenziata il Comune di Muzzano e il Comune di Graglia hanno attivato la raccolta dei rifiuti organici.

La raccolta del rifiuto organico (scarti ed avanzi di cibo della cucina) è resa obbligatoria dalle recenti modifiche al Codice dell’Ambiente pertanto, a partire dal mese di novembre sino alla fine dell’anno, ci sarà un periodo di adattamento per abituare gli abitanti alla nuova modalità di raccolta.

Per i nuclei familiari che hanno attualmente il sistema di raccolta porta a porta (domiciliare), i giorni di esposizione dei contenitori su strada saranno i seguenti: Da ottobre ad aprile 1 volta alla settimana, il lunedì; Da maggio a settembre 2 volte alla settimana, il lunedì e il giovedì.

I contenitori preposti, detti mastelli, vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta e ritirati in casa il giorno successivo.

Per i nuclei familiari che attualmente smaltiscono i rifiuti nelle isole ecologiche, il rifiuto organico dovrà essere invece conferito nell'apposito contenitore ubicato presso le stesse.Il Comune effettuerà la distribuzione dei contenitori utili ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti organici a tutti i nuclei familiari.

La raccolta differenziata dei rifiuti organici consiste nel differenziare dal resto dell'immondizia (indifferenziato) le parti umide quali i residui vegetali, frutta, verdura, avanzi dalla preparazione dei cibi crudi e cotti, ecc, mentre non possono essere immessi nell'organico lattine, metalli, plastica, qualsiasi tipo di confezione, scarti di legno o altro materiale.

Per un corretto trattamento dei rifiuti organici è fatto obbligo di utilizzare sacchetti certificati a norma uni en 13432-2002, si tratta si sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile in carta o bioplastica, ma possono essere utilizzati anche i sacchetti della spesa prodotti in materiale compostabile, come quelli biodegradabili utilizzati per il normale acquisto presso negozi e supermercati.

L'introduzione della raccolta dell'organico comporta anche una modifica al calendario di raccolta degli altri materiali (indifferenziato, plastica e carta).