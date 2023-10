Taekwondo Biella, medaglie e buone prestazioni: ecco tutti i risultati

Domenica 15 ottobre, prima gara della stagione per i fighter dell’ASD Kwan Taekwondo Biella, che partecipa con 20 atleti su oltre 200 iscritti alla “Platius Cup” nel comune di Piossasco. Ottimi i risultati per la Kwan che si è posizionata quinta in classifica generale. Nella categoria Beginners (6-7 anni), medaglia d’oro per Api Agata ed argento per Condelli Leonardo.

Nella categoria Children (8-9 anni) primo posto per Api Geremia, Nieddu Sara e medaglia di bronzo per Droubi Adam. Inoltre oro in disputa amichevole per Ben Massaoud Rayen e Cisaria Rebecca. Per quanto riguarda la categoria Kids (10-11 anni) oro per Bozzo Rolando Federico e Condelli Giovanni. Secondo posto invece per Barrelli Martina e Cian Federico e bronzo per Furlan Giovanni. In più oro in combattimento amichevole per Bevilacqua Helena e Hamedani Claudia.

Nella categoria Cadets (12-14 anni) scontro amichevole per Buzzano Irene gruppo cinture nere e Mosca Maddalena gruppo cinture colorate che si aggiudicano entrambe il primo posto. Per la categoria Junior cinture nere (15-17 anni) gareggia Pozzato Alessia che ottiene la medaglia di bronzo. Novità importante la partecipazione anche di atleti della categoria Master, da poco tempo ammessa alle gare di combattimento. Per la categoria Master 2 (36-45 anni) Api Marcello, gruppo cinture nere si aggiudica la medaglia di bronzo, mentre Ballestra Stefano gruppo cinture colorate ottiene la medaglia d’argento.

Infine nella categoria Master 3 (>= 46 anni) secondo posto per Bagatello Roberto cintura bianca. I coach della Kwan sono soddisfatti: “L'inizio della stagione agonistica si è rivelato positivo. Adesso ci concentreremo sulla preparazione atletica in vista della prossima importante gara prevista a Biella il 25 e 26 novembre”.