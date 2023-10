Rally & Co vola con la coppia Gazzetta-Pizzato

La seconda edizione della Baja delle Marche è stato l’ultimo atto del campionato italiano cross country che con partenza ed arrivo a Cingoli ha decretato i vincitori italiani assoluti e di categoria. Grande gara per i portacolori della scuderia Rally & Co Alberto Gazzetta ed Andrea Pizzato, che a bordo della loro piccola Suzuki Jimny hanno vinto la categoria TH risultando 9° assoluti nella classifica generale (a soli 7 secondi dalla ottava posizione ) siglando ben per tre volte l’ottavo tempo assoluto sui 12 tratti cronometrati previsti.

Nella classifica di campionato Gazzetta e Pizzato conquistano la medaglia d’argento nel Trofeo D’Italia categoria Th, a soli 100 punti dietro la prima posizione penalizzati dalla mancata partecipazione alla Baja Rally Grecia in terra ellenica che ha assegnato ben 126 punti al vincitore finale Gianluca Morra navigato da Gianluca Sbaraglia. “Siamo estremamente soddisfatti –sintetizza Gazzetta - qui abbiamo vinto ed anche il campionato poteva essere nostro, ma la nostra assenza in Grecia ha pesato nel punteggio finale, comunque non ho nulla da recriminare la stagione è stata un successo”.