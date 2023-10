Grande successo ai tornei del Golf Club Cavaglià, ecco i risultati FOTO

Grande successo di partecipazione per la classica di tabellone Coppa Commissione Sportiva (18 buche 1a cat. Medal, 2a/3a Maximum score), che era abbinata al Memorial Cristina Marcianesi by Certifida. La gara, che ha visto al via oltre 90 partecipanti, è stata anche la prova conclusiva del circuito di 3 prove by M&A che ha elargito durante la stagione splendide Magnum di vini pregiati.

Commozione durante la cerimonia di premiazione che ha visto al tavolo Roberto Marcianesi di M&A e il Presidente del club Palo Schellino. Il challenge 2023 (somma dei 3 score netti maschile e femminile che ritornerà nel prossimo anno) è stato assegnato a Davide Baroni e Donatella Villa. Filippo Peretti Cucchi, vincitore del 1° lordo, si aggiudica la speciale Coppa dedicata al Presidente della Commissione Sportiva Alberto Tolu scomparso di recente.Premiati. 1a categoria: 1° lordo Filippo Peretti Cucchi Cavaglia' 71 (+3), 1° Netto Edoardo Ramella Cavaglia' 66, 2° Netto Patrizio Ubezio Cavaglia' 70, 3° Netto Giorgio Andrigo Cavaglia' 70. 2a categoria: 1° Netto Piero Ceresa Cavaglia' 64, 2° Netto Paolo Bruggiafreddo Mulino Cerrione 64, 3° Netto Luca Image Ticino 66. 3a categoria: 1° Netto Antonio Mazzei Crema 62, 2° Netto Angelo Tresoldi Robinie 63, 3° Netto Pasquale Albanese Cavaglia' 65. 1° Ladies Stefania Guglielminotti Cavaglia' 66. 1° Seniores Alberto Garziero Tenuta Castello 66. Nearest to the pin buca 6 Bruno Carmagnola cm 8. Nearest to the pin buca 10 Antonella Cavagna cm. 90.

Sabato ha fatto tappa al Golf Club Cavaglià il circuito Golfimpresa Challenge (Louisiana a coppie, 18 buche Medal). Nel lordo il successo è andato alla coppia Tonso Daniele/Blanc Mauro Ariel con 67. Nel netto al 1° posto Malquati Elena/Zodio Enrico con 59, seguiti da Griggio Stefano/Caneparo Alberto con 60. Prima coppia mista Aprile Enrica/Platini Diego con 60. Tutte le coppie premiate accedono direttamente alla finale nazionale. Tre gli eventi previsti per questo fine settimana al Golf Club Cavaglià.Sabato si giocherà il The Challenge by Bluvacanze (18 buche Stableford 3 categorie) che prevede l’accesso alla semifinale nazionale per i primi 3 netti di categoria e il miglior lordo. La gara sarà valida come Interclub di ritorno con il Golf Club Courmayeur.

Dopo la premiazione rinfresco.Sempre sabato a partire dalle 12,30 circa si svolgerà il Gran Galà Hickory, gara di golf con attrezzatura vintage e abbigliamento d’epoca (info Villa Stefano 3483542000).Domenica siamo attesi dal Lions Charity Golf Championship (18 buche Stableford 3 categorie) un evento benefico a cui il circolo è particolarmente legato.

Il circuito nato nel 2011 annualmente permette al gruppo di club Lions e Leo che lo organizzano di donare ai bisognosi cani guida addestrati presso il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate. Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.itUn’anticipazione su novembre. Mercoledì 1 ospiteremo l’evento benefico Coppa Fondo Edo Tempia Louisiana a coppie (18 buche).