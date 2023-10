Si è svolta lo scorso fine settimana la sesta e ultima prova del Trofeo Italia Fuoristrada E UTV nel Crossodromo di Salsomaggiore Terme.

Tanti gli equipaggi al via che si sono dati grande battaglia ma grande prova dei biellesi Alberto Bonino e Letizia Lebole che conquistando la vittoria anche di questa prova sono i nuovi campioni nazionali. Un successo per Tecnology Solution, Carrozzeria Bonino e CF Promotion che oltre a Bonino piazzano Stefano Costa al secondo posto assoluto in campionato.