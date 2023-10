Botalla TeamVolley, altro passo falso in Serie D. Ripartito il settore giovanile

Terza giornata stagionale nuovamente negativa per il Botalla TeamVolley, che cerca ancora di sbloccare la classifica nel campionato regionale di Serie D. A Lessona, le nostre giovanissime ragazze ospitavano le torinesi di SaFa 2000. Il risultato finale è un 3-1 per le avversarie.

La partita ha seguito in linea generale lo stesso spartito di sette giorni prima, nella sconfitta esterna di Trecate contro l’Igor Volley. Il Botalla parte bene e si aggiudica il primo set, vinto 25-23. Purtroppo, la prestazione è stata in calando. L’equilibrio del primo parziale persiste anche nel secondo, ma in questo caso le avversarie riescono a spuntarla ai vantaggi, per 25-27. Il terzo e il quarto set vedono le biancoblù sparire lentamente dalla partita, limitate rispettivamente ai 16 e ai 14 punti.

Nel dopo-partita si è espresso coach Ivan Turcich. «Se dobbiamo fare un riassunto, possiamo dire che i nostri “alti” sono ancora troppo pochi rispetto ai “bassi”. In questo momento, manchiamo di esperienza e di continuità in campo. Questa carenza la paghiamo tutte le volte: dobbiamo serrare i ranghi e lavorare molto duramente in palestra ma è difficile. Dobbiamo andare a punti il prima possibile».

BOTALLA TEAMVOLLEY – Sa.Fa 2000 1-3(25-23/25-27/16-25/14-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 2, Gariazzo, Fantini 9, Zignone 14, Venturino 7, Damo 4, Allorto, Sola 2, Piletta, Boggiani, Paniccia ne, Vioglio (L1), De Ruvo (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

SETTORE GIOVANILE

Under18

Palasport di Lessona (BI), domenica 22/10

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Sammaborgo U18t 3-0 (25-10/25-17/27-25)

Under16

Palestra “Bertinetti” di Vercelli, domenica 22/10

Azeta Disinfest S2M Volley – DE MORI TEAMVOLLEY 3-0 (25-13/28-26/25-8)