A Biella la Del Monte® Supercoppa, inaugurata la stagione della pallavolo internazionale FOTO

La Del Monte® Supercoppa SuperLega 2023 sarà messa in palio al Biella Forum e nella due giorni ospiterà le semifinali, martedì 31 ottobre e la finale, mercoledì 1° novembre. Quattro squadre, qualificate sulla base dei risultati dell’ultima SuperLega, cercheranno di raggiungere la finalissima e aggiudicarsi il trofeo, nell’arco di tre partite.

La manifestazione sportiva d’eccellenza è stata organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A, in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Biella, il Comitato Regionale FIPAV Piemonte e il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro, con la SPB Monteleone Trasporti.

Alla conferenza stampa di questa mattina, lunedì 23 ottobre, hanno presenziato gli entusiasti rappresentanti del Comune di Biella: “Grazie all’impegno di questa amministrazione siamo riusciti a portare a Biella un evento di grande rilievo sportivo: era dal 2002 che la nostra Città non vedeva una manifestazione sportiva di questo calibro, ma grazie alla ‘nuova’ struttura, il Palaforum, abbiamo colto l’occasione per rilanciarla – affermano il sindaco Claudio Corradino e il vice Giacomo Moscarola – La Lega, a seguito della valutazione della struttura ci ha premiati e avremo la possibilità di accogliere 5000 spettatori”.

I rappresentanti sottolineano l’importanza dell’evento anche da un punto di vista dell’indotto, nonché la spinta verso un marketing territoriale sempre più attivo e propositivo noto anche alla regione: “In qualità di biellesi dobbiamo essere più ottimisti – afferma il consigliere regionale Michele Mosca – questo weekend è stato particolarmente prolifico per il territorio e oggi siamo qui a promuovere una manifestazione sportiva di grande rilievo. La Regione ha sempre supportato gli interventi di manutenzione alle strutture sportive ed è grazie a questa sinergia che oggi ospitiamo non solo grandi eventi, ma anche la Juventus Woman, Serie A”.

Massimo Righi, Presidente Pallavolo Serie A sottolinea la qualità degli ospiti: “Giocheranno a biella i pallavolisti più celebri e noti della pallavolo italiana, le migliori quattro squadre del Campionato italiano e alcuni fra i migliori giocatori al mondo. Lo sport è uno strumento per risvegliare i giovani dalla sedentarietà a cui sono stati costretti ed è per questo che attendiamo una grande partecipazione”.

Tutti i rappresentanti si ritengono entusiasti dei risultati perseguiti e raggiunti e invitano la cittadinanza a partecipare attivamente e seguire le partite che verranno trasmesse in diretta, su Rai Sport e sui canali internazionali. Si ricorda inoltre che la coppa verrà esposta nei prossimi giorni in Via Italia, nei pressi della sede Informagiovani.