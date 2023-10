24 a 24, finisce in parità la sfida tra Biella Rugby e Cus Torino

Un pareggio: 24-24 è in risultato finale del match che Biella Rugby ha giocato ieri pomeriggio al Campo Albonico contro Cus Torino. Due punti utili per la classifica e un po’ di rammarico è quanto i gialloverdi porteranno con sé a ricordo della prova giocata con generosità e dominata fino a pochi minuti dal finale.

Inizio aggressivo per Braga e compagni che nel giro di dieci minuti erano già a più quattordici. Meta di Righi trasformata da Gilligan al 2’ e Gilligan autore di meta e trasformazione al 10’. Poche e confuse le iniziative dei temuti universitari che conquistano i primi sette punti al 15’. Biella da’ spettacolo ai numerosi tifosi accorsi a Grugliasco con l’intento di sostenere la squadra nella difficile trasferta, ma spreca in più di un’occasione marcature pesanti che sembravano già realizzate per banali errori di handling e ricezione. Tanto gioco, nessun punto in più e un parziale di 7-14.

Ripresa lenta per gli uomini di Benettin che trascorrono un quarto del tempo a contenere le bordate degli avversari. Quando finalmente riescono a produrre gioco impensieriscono gli universitari, ma non finalizzano. Ad incrementare lo score sono invece i padroni di casa autori di diverse azioni nella zona rossa biellese. Al 19’ nel corso di un multifase torinese, Benettin è punito con un cartellino giallo. Agli avversari la possibilità di andare ai pali che il piede preciso di George Reevs non manca. 10-14 e un uomo in meno, ma Biella non patisce. Attacca convinto e segna la terza meta per mano di Santiago Gilligan, eletto player of the match al termine della gara, che poco dopo trasforma il 10-21. Meta sudatissima per i padroni di casa che a suon di ripetute, bucano la difesa gialloverde solo al 30’. Finale impossibile con Cus Torino che riesce nel sorpasso al 78’. Biella non perde la testa e si porta immediatamente nei ventidue avversari. Cerca la touche per due volte consecutive, ma non riesce a finalizzare azioni di rilievo. Cus Torino libera i ventidue, ma Biella ritorna al punto di partenza e lotta con coraggio fino a rimediare un fallo in favore. Biella decide di andare ai pali. Gilligan non sbaglia e il match si conclude sul 24-24.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Prima della partita avrei messo una firma per il pareggio, ma vista la partita e in generale il primo tempo, ammetto di rosicare un po’. Avevamo tutte le capacità per vincere. Purtroppo le partite durano ottanta minuti e Cus Torino nel secondo tempo ha fatto vedere belle cose che ci hanno messo in difficoltà. Merito a loro che sono riusciti a recuperare, a noi per il pareggio. Abbiamo dimostrato di avere un buon gioco alla mano e grande capacità di attacco, sulla difesa bene nel primo tempo, un po’ disuniti nella ripresa. Complessivamente sono contento: i ragazzi hanno dato l’anima come sempre. Ho molto piacere che sia stato assegnato il titolo di player of the match al nostro Gilligan, mi sento però di mettere in evidenza l’enorme lavoro svolto da Emilio Vezzoli, autore di una super partita. Sulle azioni iniziali della gara c’è stato il suo zampino con due ottimi interventi che hanno portato alla meta e ha difeso con tutto sé stesso. Un’altra grande prestazione”.

Cus Torino v Biella Rugby 24-24 (7-14)

Marcatori: p.t. 2’ m. Righi tr. Gilligan (0-7); 10’ m. Gilligan tr. Gilligan (0-14); 15’ m. Barbotti tr. G. Reevs (7-14). s.t.: 19’ cp. G. Reevs (10-14); 23’ m. Gilligan tr. Gilligan (10-21); 30’ m. Torres tr. G. Reevs (17-21); 38’ m. Di Fiore tr. G. Reevs (24-21); 40’ cp. Gilligan (24-24).

Cus Torino: E. Reevs; Monfrino (73’ Zanatta), Groza, G. Reevs (cap.), Civita; Torres, Cavallaro (76’ Malvasi); Andreica, Mastrodomenico (45’ Perrone), Piacenza (11’ Spinelli); Ursache, Di Fiore; Barbotti (65’ Lombardo), Cataldi (41’ Caputo), Valleise (56’ Liguori). Non entrato: Imberti. All. D’Angelo.

Biella Rugby: Ghelli; Vaccaro, Ramaboea, Benettin (72’ Besso), Braga (cap.) (43’ Nastaro); Gilligan, Della Ratta (43’ Loro); Vezzoli (72’ Passuello), J. M. Righi, Mondin; G. Loretti (51’ L. Loretti), Perez Caffe; De Lise (61’ Panigoni), J. M. Ledesma (72’ Casiraghi), Vecchia (43’ Lipera). All. Benettin

Arb. Francesco Crepaldi (Milano) AA1 Origlia AA2 Bettinelli

Cartellini: 59’ giallo a Benettin (Biella Rugby)

Calciatori: Gilligan (Biella Rugby) 4/4; G. Reevs (Cus Torino) 4/5

Note: Giornata grigia, ma senza pioggia 17° circa. Campo in buone condizioni

Punti conquistati in classifica: Cus Torino 2, Biella Rugby 2 Player of the Match: Santiago Gilligan (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 3: Rugby Noceto – Asd Monferrato 41-25; Asd Rugby Milano – Amatori Alghero 51-5; Rugby Calvisano - Rugby Parma 31-23; Parabiago – Cus Milano 22-23; Cus Torino - Biella Rugby 24-24; VII Rugby Torino – Amatori & Union Milano 34-24.

Classifica. VII Rugby Torino punti 15, Asd Rugby Milano 14, Cus Milano 13; Cus Torino e Biella Rugby 12; Rugby Noceto 10; Rugby Parabiago 7, Rugby Calvisano 5, Amatori & Union Milano, Rugby Parma, Monferrato Rugby e Amatori Alghero 0.