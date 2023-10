Running: Polizia Locale di Biella si laurea campione con Ferrarotti e Baronio

Grande successo per la Polizia Locale di Biella in occasione dell’edizione numero 50 del Giro delle Cascine organizzato dall’As Gaglianico 74. La manifestazione assegnava il titolo di campione Italiano della Polizia Locale ASPMI.

E gli agenti del Comando di via Tripoli 48 hanno fatto il bis aggiudicandosi al femminile il titolo grazie alla prestazione di Martina Baronio, che nella gara svolta sui 5km è salita sul gradino più alto del podio fermando le lancette sul tempo di 19'33’’ (positivo anche il nono posto assoluto e seconda di categoria Monica Benatti, al traguardo in 23'27"). Nella prova maschile da 10 km nuovo successo per Alessandro Ferrarotti, campione italiano ASPMI con il tempo di 32'32".

“Sono molto soddisfatto per le prestazioni dei nostri agenti - commenta l’assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola -. Oltre al costante controllo di tutto il territorio cittadino, una volta di più si sono dimostrati efficienti anche in una competizione agonistica. Il loro lavoro, per la tutela della sicurezza urbana ed il contrasto al degrado, è sempre presente con l’obiettivo di effettuare una serie di controlli su tutto il territorio comunale finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni normative e regolamentari poste a tutela dell’ambiente e del decoro urbano, comprese quelle attività di vigilanza connesse a tali materie. In particolare l’attività è stata rivolta alla salvaguardia del territorio e dei beni ambientali, alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino, nonché per il rispetto della normativa locale e nazionale”.