Al Biella Jazz Club " A night for Cannonball"

La stagione concertistica del Biella Jazz Club prosegue con un evento imperdibile, dei veri e propri capisaldi del jazz italiano tornano sul palco di Palazzo Ferrero martedì 24 ottobre alle ore 21,30, per un concerto che si preannuncia memorabile. Con un tributo al saxofonista Cannonball Adderley suoneranno al Jazz Club Emilio Soana alla tromba, Riccardo Fioravanti al contrabbasso, Gabriele Comeglio al sax, Alberto Bonacasa al pianoforte e Alessandro Casè alla batteria. Soana, Comeglio e Fioravanti hanno fatto parte di una delle più importanti big band di sempre, l’orchestra di musica leggera della Rai di Milano che aveva nel suo organico sicuramente i musicisti italiani più quotati in ambito jazz internazionale.

Fresco di registrazione del nuovo album live al jazz club “Melo” di Gallarate, il quintetto, annovera tra le sue fila musicisti di alto livello come il pianista Alberto Bonacasa, il sassofonista Gabriele Comeglio, il trombettista Emilio Soana e il contrabbassista Riccardo Fioravanti. A completare la formazione Alessandro Casè alla batteria, fondatore del quintetto.

Il progetto, l’ultimo in atto, prevede un tributo alla musica di Cannonball Adderley e del suo quintetto, con arrangiamenti originali del M° Gabriele Comeglio. Una ritmica ben rodata e di esperienza, con l’aggiunta di due riconosciuti specialisti del genere come Gabriele Comeglio ed Emilio Soana, darà vita ad un concerto dall’atmosfera unica, che fissa le sue radici in uno dei periodi più fiorenti del Jazz, il Bebop. La formazione si è esibita in progetti vari in alcuni tra i più importanti jazz festival del Nord Italia come Iseo Jazz Festival, Trieste Loves Jazz e A Vigevano Jazz (con tra gli altri Bob Mintzer e Rick Margitza).

Un altro grande concerto per martedì 31 ottobre con la pianista e cantante milanese Laura Fedele, altra leggenda del jazz italiano, con un tributo alla musica di Ray Charles.