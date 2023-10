Un gazebo di PMLI in via Italia per favorire il contatto coi cittadini

L’Organizzazione di Biella del Partito marxista-leninista italiano (PMLI) predisporrà un gazebo informativo nel pomeriggio di sabato 28 ottobre 2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 in via Italia angolo via Battistero. Il presidio mira a favorire un contatto diretto tra i militanti e simpatizzanti del PMLI e i cittadini biellesi, con l'obiettivo di discutere importanti tematiche, tra cui il lavoro, la necessità urgente di aumentare salari e pensioni, la questione cruciale del potere politico del proletariato e la costruzione di una nuova società socialista. Questa sarà anche l'occasione per ascoltare le legittime lamentele e la giusta indignazione della popolazione.