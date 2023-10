Proseguono i “Giovedì di Buongiorno Biella”

Dopo il primo appuntamento sui Centri Estivi, giovedì 26 alle ore 21 presso palazzo Boglietti prosegue il ciclo di incontri organizzato per rendere partecipi e attivi tutti i cittadini su tematiche di interesse comune riguardanti Biella e il nostro territorio.

“Questa volta è messo a tema lo sport, con particolare attenzione all’argomento della città di provincia in rapporto allo sport quando diventa industria dello spettacolo – spiega il presidente di Buongiorno Biella Pierangelo Garizio - Malgrado infatti sul territorio ci siano società e associazioni sportive di altissimo livello, perché tutto diventa difficile quando si raggiungono le massime categorie? Lasciamo da parte i problemi noti, l’isolamento, i collegamenti insufficienti, la disabitudine a fare rete (tra l’altro oggetto di un prossimo incontro), la mancanza di imprenditori locali che vedano nelle sponsorizzazioni un utile volano per le proprie attività. È possibile lo stesso guardare avanti, magari lontano, per ipotizzare un sistema che aiuti a raggiungere e a vivere con maggiore stabilità lo sport ai massimi livelli?”.

A partire dalle sollecitazioni del moderatore, Carlo Guglielminotti Bianco, consulente di moltissime società sportive biellesi e non, in modo aperto e partecipato dialogheranno Beatrice Lanza e Francesco Ferraioli, rispettivamente ex atleta di livello internazionale e giovane promessa, Massimo Raseni, procuratore sportivo, Marco Monfermoso, consulente finanziario, Giusi Cenedese, Luca Murta, Luca Rossetto, dirigenti di società sportive con esperienze e competenze diversificate, Giacomo Moscarola, assessore allo sport del Comune di Biella. Confermando lo spirito che anima l'associazione, la partecipazione è aperta a chiunque voglia portare un contributo per il miglioramento della vita di tutti.