Fratelli d'Italia, primo anno di legislatura: a Torino c'è anche Biella a “L'Italia vincente”

I risultati ottenuti dal Governo Meloni nel primo anno di legislatura. L’evento di Fratelli d’Italia a Torino e in contemporanea in ogni capoluogo di regione. Il Premier Meloni in video collegamento da Roma.

L’iniziativa organizzata dai gruppi parlamentari di Camera e Senato. Gli esponenti della classe dirigente e i militanti della Federazione Provinciale Biellese hanno partecipato ieri a Torino alla manifestazione "L'Italia vincente", organizzata in contemporanea in tutta Italia per rendere conto agli italiani dei risultati ottenuti dal governo Meloni nel primo anno di legislatura.

L'evento torinese, introdotto dal coordinatore regionale On. Fabrizio Comba ha visto la presenza dei capigruppo alla Camera dei Deputati On. Tommaso Foti e del Senato Lucio Malan che hanno illustrato alla numerosa platea quanto fatto dal Governo Meloni in questo primo anno di legislatura.

Il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini: “Domenica 22 ottobre, ad un anno esatto dall’insediamento del governo Meloni, Fratelli d’Italia celebra i risultati raggiunti. Per la prima volta in Italia il partito di maggioranza che esprime anche il Premier ha reso conto agli italiani di quanto fatto nel primo anno di legislatura. Un anno di risultati, un anno di sfide vinte e dal punto di vista internazionale la credibilità e autorevolezza riacquistata. Voglio sottolineare le parole del Presidente Meloni a conclusione della manifestazione: "Dopo un anno, ci ritroviamo con un'Italia che cammina a testa alta, una nazione più equa, che sa essere un esempio sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali, senza favoritismi o scorciatoie. Non cerchiamo interessi personali da perseguire e, uno dopo l'altro stiamo smantellando le incrostazioni di potere che hanno afflitto questa nazione".