Comuni, il MASE partecipa alla 40ª Assemblea ANCI a Genova

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica partecipa anche quest’anno all’Assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che si terrà a Genova da domani al 26 ottobre.

Sarà presente ai lavori della plenaria il Ministro Gilberto Pichetto, che interverrà mercoledì mattina in conclusione del panel “Oltre la crisi energetica: visioni e programmi”.

Nello stand espositivo del MASE sono messe a disposizione di tutti i visitatori due biciclette che generano energia dalla pedalata: collegate a due ventole, saranno in grado di muovere cento girandole. I Sindaci e gli amministratori saranno invitati a salire in sella per rappresentare, con questo gesto simbolico, l’impegno attivo verso le sfide ambientali ed energetiche.

Lo spazio riservato al MASE si caratterizza inoltre per la presenza di una grande fascia tricolore, con la quale si intende dimostrare idealmente la vicinanza ai Sindaci impegnati ogni giorno nella tutela dell’ambiente.