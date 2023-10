Alessia Zuppicchiatti e Paola Mercandino, hanno condotto la prima data del Trunk Show di Lino Spina.

Sabato 21 Ottobre è andato in scena il Trunk Show del gentleman, dell’alta sartoria, dei tessuti Made in Biella, dei cappelli storici, del buon vino, della musica live, con tanto stile e BonTon.

Con un inno al ritorno della sartoria italiana, Spina, Zuppicchiatti e Mercandino, hanno dato il via al primo di una serie di eventi, i “Trunk Show”.

In una suggestiva cornice, una ben riuscita presentazione riservata ad una clientela selezionata, un aperitivo con assaggio di vini di prestigio, e quel profumo di vetiver e sandalo dalle note olfattive del profumo della lana.

Un Trunk Show dal sapore tutto Made in Italy.

“Abbiamo selezionato questa storica location, fuori dal grande circuito commerciale, che per noi rappresenta suggestioni, ispirazioni e storie che hanno fatto parte, e faranno ancora parte, della storia del nostro territorio, grazie alla famiglia Borrione per la disponibilità e la preziosa collaborazione”.

Il Trunk Show si è svolto in contemporanea con ApritiModa, l'evento che ha aperto le porte degli atelier di moda e delle aziende storiche al pubblico, compreso lo storico Cappellificio Cervo di Sagliano Micca.

Un Trunk Show dove Alessia Zuppicchiatti e Paola Mercandino hanno condotto elegantemente, raccontando una bella storia, quella di un ragazzo, Lino Spina, delle sue esperienze professionali, fino ad arrivare all’uomo di oggi, che conosce il successo con la sua prestigiosa sartoria, dopo una lunga esperienza lavorativa in giro per il mondo.

Ma non solo; Spina vuole invitare anche i ragazzi a intraprendere questa professione. L’arte di fare del vestito una seconda pelle per chi lo indossa.

Sabato è andato in scena il ritorno dell’eleganza, del Made in Italy, e dei Gentleman, uomini eccezionali, animati dal desiderio di distinguersi non solo attraverso un preciso modo di vestire ma anche abbracciando uno stile di vita genuinamente eccentrico.