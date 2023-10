Alla scoperta dei colori dell'autunno, a spasso tra la Burcina e la conca di Oropa

L'autunno è la stagione del giallo, del rosso e dell'arancione. Più che nella monocromatica estate o nella verde e fiorita primavera, è in autunno che gli alberi impongono i propri colori e rendono caratteristica questa stagione.

In questo periodo le foglie perdono progressivamente la colorazione che hanno mantenuto per tutto l'anno e ne assumono una più calda, mentre le giornate diventano più corte e la temperatura dell'aria si abbassa sempre più. Sono proprio il freddo e la riduzione delle ore di luce giornaliere a innescare il processo che nelle piante decidue (cioè che perdono le foglie) porta al progressivo cambiamento del colore delle foglie, che con l'approssimarsi dell'inverno cadono e lasciano gli alberi, per così dire, “nudi”.

Le prossime date del programma offerto dal Giardino Botanico di Oropa nella Riserva del S.M. e al Parco Burcina:

Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa e Giardino Botanico (Biella)

Facile itinerario ad anello per tutti per scoprire nuovi punti di vista sulle colorazioni autunnali.

Partenza dallo Chalet info (Cancelli Santuario).

Domenica 29 ottobre con partenza alle ore 10:00;

Sabato 4 novembre con partenza alle ore 10:00.

Riserva Naturale Parco Burcina “Felice Piacenza” – Pollone (Biella)

Visita guidata ai colori del Parco alla ricerca del mutare delle stagioni e dei colori del fall-foliage.

Partenza dall’ingresso del Parco di Pollone.

Sabato 28 ottobre con partenza ore 14:30;

Sabato 4 e domenica 5 novembre con partenza ore 14:30.

Costi

Adulti € 8,00/persona, minori (da 11 a 17 anni) € 5,00, bambini fino a 10 anni gratuito.

Attività con prenotazione (obbligatoria) adatte a tutti (consigliata a famiglie con bambini) con Accompagnatore naturalistico abilitato.

Iscrizioni online (www.gboropa.it/News/Archivi/2023/Foliage23.htm), si chiudono entro le ore 18:00 del giorno precedente l’escursione.