Rischio riciclaggio di denaro nel biellese, Biella al 23° posto tra le province italiane

Dall'analisi degli ultimi dati forniti dalla Banca d'Italia, emerge che relativamente alla provincia di Biella nell'anno 2022 si sia registrato il massimo storico delle segnalazioni circa presunte violazioni della normativa antiriciclaggio. In base a tali dati, Biella risulta essere al 23^ posto tra le 107 province italiane; i primi posti sono occupati da Milano, Roma e Prato. Nel biellese sono state registrate 410 segnalazioni, 75 in più rispetto al precedente anno. Quello che più preoccupa non è il valore assoluto di questi numeri, ma la proporzione di essi rispetto alla popolazione residente, ossia 241 segnalazioni ogni 100 mila abitanti, che colloca la provincia biellese immediatamente dopo quella di Torino (che occupa la 22^ posizione) per rischio riciclaggio.



Il novanta percento circa delle segnalazioni in questione, sono pervenute all'unità di informazione finanziaria (UIF) da parte di intermediari finanziari (banche). La congiuntura economica, caratterizzata dall'aumento dei tassi di interesse e dalla diminuzione dei prestiti bancari, lascia prevedere la probabilità di un aumento delle infiltrazioni della malavita organizzata nei settori produttivi, la cui finalità è quella del riciclaggio in attività lecite di denaro la cui provenienza è di origine delittuosa.

Il riciclaggio di denaro, secondo la definizione prevista dall’art. 648-bis del codice penale, è il reato compiuto da chiunque si occupi di sostituire o trasferire denaro, beni materiali o altri asset di provenienza criminale, o effettui altre azioni per nasconderne l’origine illecita, rendendo così difficile l’identificazione di tali risorse.

Oltre agli istituti finanziari, sono obbligati al monitoraggio della clientela (noto come “adeguata verifica”) e alla segnalazione di operazioni sospette anche i professionisti: notai, commercialisti, avvocati, revisori legali, oltre a imprese come money transfer e compro oro.





Le segnalazioni effettuate vengono elaborate dall'UIF che, vagliati i presupposti, trasmette i casi meritevoli di approfondimento al nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza, che spesso demanda le successive indagini "sul campo" ai nuclei di polizia economico finanziaria della stessa guardia di finanza o, nei casi ritenuti più gravi, direttamente all'autorità giudiziaria (nell'organo rappresentato dalla direzione investigativa antimafia). La malavita organizzata, negli ultimi anni, per raggiungere i suoi scopi sembra essere diventata più incline a dedicarsi ad attività economiche piuttosto che all'uso di metodi violenti, come estorsioni ed intimidazioni.

Il fatto che solo una percentuale irrisoria delle segnalazioni di operazioni sospette provenga dai professionisti, da motivo di prevedere che le attività di controllo ordinarie da parte dei militari si concentreranno, nei prossimi mesi, sulla verifica dell’osservanza delle norme loro imposte dalla legge di riferimento, il d.lgs.231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni. In modo particolare, durante gli accessi, gli operanti richiedono al professionista l'esibizione di tutta la documentazione necessaria al fine di comprovare l'avvenuta adeguata verifica dei clienti di studio, dell'identificazione del/dei titolari effettivi, nonché sul loro costante monitoraggio.