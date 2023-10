Monteleone Trasporti sul podio di Pall-Ex Italia VIDEO

La convention nazionale di Pall-Ex Italia, tenutasi lo scorso 16 Settembre presso il maestoso Palazzo Re Enzo a Bologna e culminata nella Cena di Gala, affidata alla professionalità del grande Enzo Miccio, non poteva avere epilogo migliore per noi della Monteleone Trasporti S.r.l., orgogliosi di esser stati classificati al 3° posto per la Maggior Performance Nord-Ovest 2022. Pall-Ex Italia, network internazionale di logistica e trasporti in tutta Italia ed Europa, ha infatti voluto premiare i loro migliori partner per l'eccellente lavoro svolto nel corso del 2022.