“Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente” a Biella Piazzo, oltre 600 visitatori in due giorni.

Già l'inaugurazione prometteva bene, visto che i partecipanti venerdì 20 ottobre erano oltre 200. Sabato la mostra ha però aperto anche al pubblico, che non si è fatto attendere: solo sabato sono stati staccati 170 biglietti e ieri 479. Numeri da record, insomma, che si spera continuino a salire.

Da qui ad aprile le soprese che regalerà l'evento oltre ai classici orari di apertura saranno diverse, a partire da Halloween. Il 31 ottobre la mostra sarà aperta a tutti in via straordinaria dalle 20 alle 24. I dettagli saranno svolati nei prossimi giorni dagli organizzatori.

Intanto gli artisti che espongono promuovono l'evento sui loro social. E' il caso di Lodola ma non solo, anche Yago per esempio. E qualcuno di loro ha già lasciato in città anche un segno di cambiamento, leggi L'artista Rizek realizza un murales

Gli orari di apertura ricordiamo che sono Mercoledì e giovedì 15.00 – 19.00; Venerdì, sabato e domenica 10.00 – 19.00. Biglietti: Intero 13,00 € Ridotto 10,00€

Info su orari, eventi e bigliettiwww.palazzogromolosa.it www.arthemisia.it

T. +39 015 0991868 info@palazzogromolosa.it

