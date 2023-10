Dal Nord Ovest - Auto va a sbattere e si ribalta, ferita una 45enne svizzera

Incidente stradale poco dopo le 19.30 sulla strada provinciale 64 Cannero-Trarego. Una vettura che procedeva in direzione Cannero Riviera, per cause in corso di accertamento, ha impattato con la parete di roccia e si è ribaltata poco sotto la frazione di Viggiona.

Alla guida una quarantacinquenne di nazionalità svizzera, che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Verbania. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del comando di Verbania, personale del 118 e la polizia di stato per i rilievi.