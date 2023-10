Nuova tragedia a Biella, uomo di 63 anni trovato senza vita a Pavignano

Un'altra tragedia ha scosso la comunità di Biella. Intorno alle 14 di oggi, 23 ottobre, un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita all'interno del suo appartamento di Pavignano.

A dare l'allarme alcuni residenti della zona, visibilmente preoccupati poiché da qualche giorno non avevano più incontrato per il quartiere la vittima. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per le operazioni di soccorso ma una volta dentro l'alloggio la drammatica scoperta: l'uomo, infatti, era riverso a terra, immobile.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito. La salma è stata poi consegnata alla famiglia per le esequie funebri.