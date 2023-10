Danni al paraurti dell'auto ma nessuna conseguenza grave per la donna di 54 anni (residente in Valle Cervo) che, nella serata di ieri, 22 ottobre, si è scontrata con un animale selvatico, spuntato all'improvviso sulla strada. Il fatto è accaduto intorno alle 20 in via Santhià, a Cavaglià. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.