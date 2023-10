Tante persone a Valle San Nicolao per la castagnata del Gruppo di Volontariato FOTO

Ieri si è svolta la castagnata organizzata dal Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao. Grazie anchealla giornata di sole, la manifestazione che si è tenuta nell'area esterna dell'oratorio ha avuto un'ottima partecipazione e tutte le castagne cucinate dai volontari sono state distribuite.

Dallo staff organizzativo è giunto “un grazie particolare a Loris e Valter impegnati per tutto il pomeriggio ad arrostire caldarroste, ma un ringraziamento va anche alle tante volontarie e volontari che hanno reso possibile il successo dell'iniziativa con la propria disponibilità e impegno: Lauretta, Leonardo, Grazia, Maria, Gianluca, Graziella, Anna, Valentina. Lapartecipazione di molte persone del paese e di numerosi bambini testimonia il sostegno alle attività di volontariato della nostra associazione e gratifica anche i promotori della castagnata e gli sforzi di tutte le volontarie e i volontari che si sono impegnati per la realizzazione. Uno stimolo ulteriore per continuare nelle attività di sostegno e di volontariato e un'occasione per chiedere a chi vuole e può di aderire alla nostra associazione offrendo un po' di tempoi e di disponibilità, risorse preziose per tutta la comunità e per i servizidel Gruppo di Volontariato”.