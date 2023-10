Successo per VirtualProSkills,il progetto dell’Itis alla Maker Faire Rome 2023, FOTO

Grande soddisfazione per l’Itis “Q. Sella”, che dal 20 al 22 ottobre è stato ospite con un proprio progetto alla Maker Faire Rome, fiera dell’innovazione tecnologica di livello europeo ed unica, al di fuori degli USA, a potersi fregiare del titolo di Global Maker Faire. In questa sede, dove aziende, creativi e università si incontrano per proporre idee molto spesso destinate ad essere accolte dalle industrie, uno spazio viene riservato alle scuole che, per l’innovazione e l’applicabilità delle proprie idee, abbiano superato la dura selezione preventiva. Ed è questo il caso dell’Itis, che ha ottenuto uno stand dedicato per la presentazione del VirtualProSkills, il progetto realizzato dagli studenti del corso Informatica sotto la guida del professor Giuseppe Aleci.

VirtualProSkills utilizza la realtà virtuale per simulare ambienti professionali, consentendo un'esperienza pratica nei settori come la meccanica e l'ambito alberghiero, compresi cucina, sala e ricevimento. L'obiettivo principale è quello di fornire agli studenti un ambiente virtuale, coinvolgente e realistico, per esercitarsi e sostenere prove di qualifica professionale, eliminando rischi e sprechi. In questa realizzazioni, il visore Oculus Quest 2costituisce lo strumento principale ed offre un'esperienza VR wireless con rilevamento dei movimenti delle mani; oggetti reali sono integrati tramite la stampa 3D, consentendo agli studenti di interagire con essi.

In altre parole, un qualsiasi oggetto impugnato dall’operatore può divenire – nella simulazione – un coltello da cucina con cui esercitarsi nella preparazione di un filetto di carne oppure, in ambito meccanico, un elettrodo con il quale cimentarsi nelle prove di saldatura. Tutto virtuale, tutto senza rischi per l’operatore e senza alcun consumo di materiali!

A presentare VirtualProSkills ai visitatori della fiera di Roma sono state Giada Marzolla e Martina Cracco, entrambe studentesse della classe 3 B Informatica; numerosissimo il pubblico, soprattutto giovane, che chiedeva di indossare il visore per immergersi nella realtà virtuale di un ambiente di lavoro così particolare. Il successo dell’iniziativa è stato altresì confermato dall’intervista che Rai1 ha voluto realizzare in loco proprio con le due studentesse dell’Itis; particolare interesse ha mostrato, tra le varie testate, pure la stampa ungherese. Giada e Martina sono state accompagnate a Roma da Giuseppe Aleci e Alessia Baldin, entrambi docenti di Informatica presso l’Istituto di via Rosselli.