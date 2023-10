Sordevolo, il Gruppo Alpini al 25° raduno del primo raggruppamento Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia VIDEO

Fine settimana intenso per gli Alpini di Graglia. Con il capogruppo Davide Campra, il gagliardetto del gruppo era presente ad Aosta in occasione del 25° raduno del primo raggruppamento Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia, evento legato ai festeggiamenti per i 100 anni della sezione valdostana dell’Ana.

Nel week end, sabato 21 ottobre, il Gruppo Alpini di Sordevolo ha inoltre ospitato i 40 ragazzi della parrocchia di Sordevolo guidati da Padre Davide Di Pasquali, che hanno cenato presso la sede degli Alpini dopo la giornata d'incontro parrocchiale.