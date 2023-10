Gaglianico: in prova alla VAuto i modelli Honda, Cupra e Subaru con piloti professionisti FOTO

Vorresti provare i nostri modelli HONDA, CUPRA, SUBARU insieme ai piloti professionisti delle 4wheels? Ti aspettiamo durante la tappa di Gaglianico dedicata al VAUTO DRIVING EXPERIENCE TOUR.

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 novembre, vieni a provare tutti i nostri modelli e la tecnologia ibrida, plug-in ed elettrica presso la nostra sede di Gaglianico, in Via Cavour 55. Si potrà provare tutta la GAMMA HONDA, CUPRA e SUBARU.

Tra le quali: Le nuovissime HONDA CR-V nella versione full hybrid e plug in e ZR-V nella versione full- hybrid. L’intramontabile HONDA Type-R, l’emblema della sportività. CUPRA BORN, la prima CUPRA 100% elettrica. SUBARU l’intramontabile Outback: comfort, sicurezza e tecnologia Un’occasione imperdibile per provare le nostre vetture insieme a dei veri piloti professionisti e con i quali potrai confrontarti per avere maggior informazioni. Per maggiori informazioni ed iscrizioni visita il nostro sito: https://www.gruppovauto.it/driving-experience-tour-tecnologia-ibrida/ o chiama/scrivi al numero 331 10 40 568 Oppure ancora scrivi al servizio.clientiruppovauto.it

ZRV: Consumi ciclo combinato da 5,7 a 5,8 l/100km (WLTP)* Emissioni CO2 ciclo combinato da 130 a 132 g/km (WLTP)*

CR-V: Consumi ciclo combinato 5,9 l/100 a 6,7 l/100km, emissioni co2 ciclo combinato da 134g/km a a 151 g/km (WLTP) per la versione full hybrid* Consumi ciclo combinato plug-in Hybrid da 0,8 l/100 km (WLTP), emissioni CO2 ciclo ponderato 18,0 g/km. Consumo elettrico misto ponderato: 15,6 kWh/100 km*

Honda Civic Type R: consumo di carburante WLTP nel ciclo combinato: 8,2litri/100 km. Emissioni di CO2 WLTP sul ciclo combinato 186 g/km* *I dati, ricavati tramite test di laboratorio condotti ai sensi delle normative UE, sono forniti esclusivamente per finalità di confronto e potrebbero non riflettere le reali condizioni di utilizzo.

CUPRA BORN: Consumo di energia in ciclo combinato min-max WLTP (kWh/100Km): 15,5-17,4; emissioni di CO2 in ciclo combinato min-max WLTP (g/Km)

SUBARU OUTBACK ciclo misto WLTP: consumi 8,6 (l/100km); emissioni CO2 193 (g/km). Prezzo escluso di IPT, vernice metallizzata e di passaggio di proprietà.