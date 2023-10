Dalla generosità di una famiglia la “casa della tortorella” per i pazienti

Il segno della generosità è un piccolo cartello accanto all’ingresso: dentro, nelle stanze della “casa della tortorella”, c’è un rifugio sicuro per chi, colpito da un tumore, ha visto aggravarsi altri problemi, come quelli economici. La solidarietà di due sorelle, Lucia e Antonia Ridolfi, ha consentito che accadesse, donando al Fondo Edo Tempia un immobile in un piccolo centro delle valli biellesi che oggi, affidato nelle mani dell’associazione, viene assegnato a pazienti che hanno necessità di avere un luogo in cui vivere mentre sono in cura per la malattia.

Nei giorni scorsi è stata scoperta una piccola targa che lascia un segno visibile del fatto che si tratti di un luogo speciale. Il nome è stata una scelta delle donatrici: «Tortorella» spiega Lucia Ridolfi «era il cognome di mia madre, ma è anche un modo per ricordare un episodio particolare. Nel giardino si radunavano sempre gli uccellini e quando vivevo lì, ero abituata a nutrirli». Lucia Ridolfi, il nipote Andrea e la vicepresidente del Fondo Edo Tempia Viola Erdini si sono incontrati davanti alla casa per una stretta di mano e un sorriso.

«Curare le persone e non solo la malattia è da sempre uno degli obiettivi del Fondo» dice Viola Erdini. «Possiamo farlo solo grazie alla generosità di chi dona. In questo caso la nostra gratitudine per Lucia e Antonia Ridolfi è ancora più grande: il dono di una casa è prezioso è importante e siamo felici di poterlo utilizzare per provare a dare sollievo a chi, colpito dalla malattia, può trovare un sostegno materiale».

Il Fondo Edo Tempia è al fianco di chi si ammala in molti modi, dal servizio di trasporti al centro di ascolto psicologico, ma lo fa anche con aiuti e supporti concreti o, come in questo caso, con un luogo in cui vivere. Anche per fare fronte a situazioni particolarmente difficili, il Fondo è referente in provincia di Biella, insieme all’Asl, del Progetto protezione famiglie fragili. Nel 2022 ne sono state seguite 65.