Biella, Stefano Martinotti eletto segretario generale della Filmcas/Cgil

Stefano Martinotti, nei giorni scorsi, è stato eletto segretario generale della Filmcas/Cgil, che si occupa dei lavoratori del commercio, dei servizi e della vigilanza. La votazione è avvenuta nel salone della Camera del Lavoro di Biella, in via Lamarmora.

Dopo una lunga esperienza lavorativa in diversi settori, tra cui l’alimentare e il tessile, Martinotti così fotografa la situazione socio/economica del nostro territorio alla luce del suo incarico: “Siamo di fronte ad una profonda crisi culturale ed economica, che vede la crisi non solo dei negozi di vicinato e di prossimità. Anche quelli presenti all’interno dei centri commerciali, infatti, non sempre se la passano bene. Una fetta sempre più consistente del commercio si sta spostando verso il web. E’ un fenomeno in atto da tempo. E così la desertificazione non si vede solo nei centri storici, quindi via Italia. Pure nella grande distribuzione ci sono spazi chiusi o con i cartelli affittasi da molti mesi. Segnali inequivocabili. E’ inutile nascondere la testa. Tra l’altro questo problema non tocca solo il Biellese. Da tempo giro, anche, per diverse grandi città italiane. Ed è evidente che la crisi colpisca duro ovunque, ovviamente con caratteristiche e dinamiche legate alle realtà locali”.

E ancora, aggiunge il sindacalista: “Proprio in questo momento di fragilità sociale e di crisi economica, è fondamentale la presenza e l’azione del sindacato nei luoghi di lavoro. Per i lavoratori il sindacato infatti rappresenta un punto di riferimento imprescindibile in materia di diritti e di sicurezza”.