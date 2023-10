A Mezzana Mortigliengo attivo il servizio PagoPA per i servizi comunali

Dal mese di ottobre è attivo presso il Comune di Mezzana Mortigliengo il servizio PagoPA,

Il PagoPA può essere utilizzato per i seguenti servizi comunali. Rendite catastali (ICI, IMU, TUC). Tasse sui rifiuti ( TARI, TIA, TARSU, TARES) per l’anno in corso. Cosap/Tosap. Imposta di affissione pubblicitaria ICP. Sanzioni amministrative. Tasse sui rifiuti ( TARI, TIA, TARSU, TARES) degli anni precedenti. Multe e verbali di contravvenzione. Diritti di segreteria e spese di notifica. Emissione di carta d’identità elettronica. Oneri di urbanizzazione e di condono edilizio. Rimborso danni al patrimonio comunale. Diritti pratiche SUAP e SUE. Deposito di garanzia provvisoria per partecipazione a gare d’appalto. Certificati di destinazione urbanistica. Monetizzazione aree a standard. Diritti di rogito. Sanzioni ambientali. Mense scolastiche. Tassa concorso. Affitti. Oneri cimiteriali e lampade votive. Deposito cauzionale. Morosità.