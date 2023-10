Volley, prima gioia casalinga per il Bonprix TeamVolley

Dopo la convincente prova di Busnago, il Bonprix TeamVolley concede il bis e regala ai suoi tifosi la prima soddisfazione casalinga della stagione in Serie B2. A Lessona, le giovani e promettenti Under18 del Vero Volley Monza vengono superate con un netto 3-1. Un set e un quarto di blackout totale, ma per il resto le biancoblu hanno sempre condotto la sfida. Bottino pieno di punti e, per la terza giornata consecutiva, classifica che si muove.

CRONACA Coach Fabrizio Preziosa punta sul 6+1 formato da Caimi in regia, capitan Diego e “Bibi” Biasin in banda, Bonino e Binda centrali, Filippini opposto e Garavaglia libero. Il primo set è l’unico equilibrato: da 0-3 per le brianzole a 4-3 per il bonprix, poi è sfida serrata fino al 16-14. Il primo time-out del Vero Volley arriva non appena si è superato il singolo punto di svantaggio. A parte qualche imprecisione, il TeamVolley, solido sottorete, esegue quanto preparato in settimana: un muro di Bonini sigla il 25-20 finale. Nel secondo parziale, nella metà campo lessonese si spegna la luce. Sul 5-9 (il gap poteva essere anche peggiore) coach Preziosa ferma il gioco. Le biancoblu non recuperano, mollano psicologicamente e inseguono. Entra Lanzarotti per Biasin, poi sul 7-17 anche Masserano e Lorenzon per Caimi e Filippini. Spinello rileva Garavaglia, ma termina 13-25. Preziosa rimette la formazione titolare, nel terzo set il trend si capovolge perché questa volta è Vero Volley a sparire. Sull’8-2 il coach monzese ha già terminato i time-out: buoni break delle biancoblu, ottime anche in muro-difesa. Entra anche Guzzo per servire, ma il TeamVolley – in completo controllo – rispegne la luce e concede una parziale rimonta alle giovani brianzole. Chiude il set sul 25-21 un mani-out di Diego, che poco prima aveva sportivamente corretto un errore dell’arbitro a suo favore. La quarta frazione è tutta lessonese: 12-4 e time-out ancora esauriti per VV. Filippini sale in cattedra e questa volta la luce rimane accesa fino in fondo. Sul 21-9 coach Preziosa sistema qualche dettaglio per puro zelo. Il 25-14 regala tre punti meritati.

COMMENTO Coach Fabrizio Preziosa: “Voglio trovare il lato positivo anche nei momenti di buio che abbiamo attraversato. Si tratta di una questione empatica, totale. Non è un giocatore ad andare in bambola o da sostituire, ma un black-out di sistema. Tutte cominciano ad essere imprecise e disattente, un errore a testa e, sull 23-8 del terzo set, salta il gioco e rischiamo la rimonta. Viceversa, quando giochiamo bene lo facciamo tutte insieme. Il lato positivo è che possiamo crescere come collettivo, ci lavoreremo in settimana, per essere pronte a Bellusco. Un avvio di campionato positivo, l’anno scorso per fare 7 punti ci abbiamo messo dei mesi, quest’anno solo tre partite. Potevamo averne anche 9, per come si era messa con Lazzate all’esordio. Di certo siamo in crescita, ora dobbiamo continuare a pretendere un miglioramento da noi stessi”.

MVP dell’incontro è capitan Alessia Diego, che dice: “Potevamo evitare di spegnerci, ma la cosa importante è che ci siamo subito svegliate e riscattate. Un set intero da regalare è troppo, ma negli altri abbiamo lavorato bene. Sicuramente facciamo ancora qualche pasticcio di troppo, i margini di miglioramento ci sono. Si tratta di una partenza molto più “soft”, quest’anno siamo più tranquille e il gioco è sciolto, senza tensioni. La squadra è stata rivoluzionata e si vede, è un buon inizio”.

TABELLINO SERIE B2 Girone B - 3a giornata Palasport di Lessona (BI), sabato 21/10 BONPRIX TEAMVOLLEY – Vero Volley Monza 3-1 (25-20/13-25/25-21/25-14) BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 1, Diego 20, Garavaglia (L1), Masserano, Bonini 8, Lanzarotti, Filippini 18, Spinello (L2), Fallarini ne, Biasin 5, Binda 5, Frascarolo ne, Lorenzon 1. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia