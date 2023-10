T.T. Biella: Ancora un grande risultato in B1 per T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo

Proseguono i campionati nazionali e regionali di Tennis Tavolo, cui sono iscritte 6 formazioni del TT Biella. Nel weekend hanno gareggiato tutte le formazioni, con 2 vittorie di B1 e C2, un pareggio della squadra di D1 e tre sconfitte per i team di C1, D2 e D3. I campionati, dopo una settimana di sosta, riprenderanno il primo week-end di novembre con le squadre di vertice del T.T. Biella impegnate tra le mura amiche.

Serie B1.

Ancora un’importante vittoria per il T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo nella terza giornata del girone di andata del campionato a squadre di serie B1. Contro il Verzuolo Scotta, i portacolori biellesi si sono imposti con il punteggio di 5 a 4 al termine di uno strano incontro; il punteggio finale, con l’ultima partita conclusasi 11 a 9 del quinto set, lascerebbe pensare ad un’acerrima lotta. Invece, contrariamente a quanto avvenuto la settimana scorsa contro Milano, dove, su otto partite, ben cinque erano terminate alla bella, ieri i singoli scontri hanno preso, sin da subito, una propria fisionomia a favore di uno o dell’altro e non si è mai dovuto ricorrere al quinto set per decretare il vincitore di turno. La partenza non è stata certamente delle più brillanti per il TT Biella, che si è trovato infatti sotto tre a uno e quattro a due; poi, però, tutto fortunatamente è filato liscio per la compagine laniera, con due punti di capitan Eugenio Panzera, che, battuto da Cipriano, vince con grande sicurezza sia con Torta sia con Andrea Garello, due punti di Simone Cagna, che, sconfitto nella prima partita da Garello, si riscatta abbondantemente con i successi su Torta e su Cipriano, e infine con un punto di Vincenzo Carmona, che, nello scontro finale, s’impone al fotofinish, a Torta. Non ha giocato Francesco Gamba, rimasto in panchina, con il coach Sergei Mokropolov, a supportare i compagni. La classifica vede la squadra in testa a punteggio pieno, ma la strada da percorrere è ancora lunghissima, con un gruppo di squadre molto equilibrato.

Classifica: A4 Verzuolo Tonoli,6; A4 Verzuolo Scotta,6; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,6; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B,4; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-A,2; Aon - Milano Sport Tennistavolo,0; Asd Us Villa Romano',0; Tt Vigevano Sport - O.Met Group Srl,0; ,

Serie C1.

Per il team del T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin, che disputa il campionato di C1, la trasferta di Torino era già, sulla carta, piena di insidie, ma, quando i ragazzi biellesi si sono visti schierare contro anche Xu Fang, fortissimo atleta cinese, allora l’ostacolo è divenuto decisamente insormontabile. Tuttavia, i giovani del T.T. Biella sono stati molto bravi a non farsi prendere dallo scoramento, a mantenere una grande carica agonistica e a disputare quindi con grande determinazione l’intero match. Il punteggio finale è stato di 5 a 1 con l’unica vittoria conquistata da capitan David Dabbicco su Caronia. Poco da fare contro Xu Fang, anche se Fabio Cosseddu se l’è giocata veramente al meglio (10/-10/3/9), e contro Fanizza. Per i colori biellesi sono scesi in campo anche Matteo Passaro e Tommaso Sorrentino.

Classifica: Asd Tt Romagnano,6; Tennis Tavolo Torino,6; G.S. G. Regaldi Novara,4; Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin,2; Asd Tt Gasp Moncalieri "B",2; Tt Ossola 2000 Mokavit,2; Tt Silver Lining Asd 'A' ,0; Tennis Tavolo Gallarate,-3.

Serie C2.

Agevole vittoria per Il T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza, nel campionato di C2. Impegnati a Novara, ospiti della società Regaldi, capitan Stefano Erba e compagni non hanno avuto problemi ad assicurarsi la posta. Cinque a uno il risultato finale ottenuto contro una formazione a mezzo servizio: i novaresi hanno infatti schierato, vista l’indisposizione di Negrini, solamente Toraldo e Zanetta. Due punti del capitano su entrambi e uno di Luca Lanza sulla brava Chiara Zanetta (13/-7/-9/8/9). Il punto della bandiera avversario lo ha portato Toraldo su Mattia Noureldin.

Classifica: Asd Tennistavolo Novara Hcm,4; Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,4; G.S. G. Regaldi Novara,2; Tennis Tavolo Torino B,2; Tt San Salvatore - Terme Di Montevalenza,2; Asd Tt Romagnano,2; Asd Tt Gasp Moncalieri,0.

Serie D1.

Nell’incontro di D1 tra i rappresentanti del T.T. Biella Tintoria Ferraris e il Novara, occorre attribuire una doverosa lode a Lodovica Motta, autrice di una prestazione veramente maiuscola. La portacolori biellese, sempre concentrata, sicura, precisa e soprattutto molto mobile, si è superata manifestando anche in gara tutto quello che già mostra durante i duri allenamenti. Il match si è chiuso in parità, tre a tre, con due punti di Lodovica, che batte in tre set sia Giulia Ramazzotti sia Nicole Palazzo e con il terzo punto per mano di Stefano Torrero, che supera, con una travolgente rimonta, Gian Marco Palazzo (-10/-6/4/9/7); Federica Prola, sul tre a due per la formazione laniera, un po’ contratta per la tensione, non riesce a chiudere il match, lasciando a Giulia Ramazzotti la partita (9/10/-9/8) e il pareggio finale. Non ha giocato per il TT Biella, capitan Gianluca Servo. Una curiosità molto interessante: tra i sei atleti impegnati in questo incontro, ben quattro erano femmine.

Classifica: Tt. Biella Tintoria Ferraris,4; Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,4; Pol Vigliano Studio Dentistico Loro,4; G.S. G. Regaldi Novara,2; A.S.D. Splendor 1922,1; Asd Tennistavolo Novara Hcm,1; Tt.Ossola 2000 Rist. Terminus,0.

Serie D2.

Giornataccia per la formazione del T.T. Biella Pizzeria Giordano in casa nel campionato di D2. Opposti al Baveno, in formazione non irresistibile, gli atleti di casa subiscono una battuta di arresto. Quattro a due il risultato finale di un incontro che non resterà negli annali. Con i colori biellesi hanno giocato Angelo Lamagna, Federico Arno e Gianni Massazza; per i lacuali hanno giocato Crobu, Gardella e Zanetta. Le due vittorie sono state ottenute da Federico Arno e da Gianni Massazza, entrambi su Crobu. Non ha giocato, per il TT Biella, Michele Motta.

Classifica: Tt Baveno Lago Maggiore,4; Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,4; Tt.Ossola 2000 Balabiott Gastropub,4; Tt. Biella Pizzeria Giordano,2; Tt Oleggio,2; Tt.Ossola 2000 Mulino San Giorgio,2; Asd Tt Romagnano B,0; Asd San Giuseppe,0.

Serie D3.

Anche l’incontro di D3 tra il T.T. Biella Barbera Auto e lo Splendor è stato giocato al PalaSantoStefano, ma a giudicare dal seguito di tifosi, sembrava di essere a Cossato: infatti, un nutritissimo gruppo di genitori e dirigenti ha seguito e sostenuto la giovane compagine avversaria che si è imposta con il severo punteggio di 5 a 1. A tenere alto l’onore del team di casa è stato Gabriele Carisio, mentre sono usciti due volte battuti sia Alessio Peretti sia Jin Wu. I cossatesi hanno schierato Marangone, Motta, Negrone e Zoppello.

Classifica: Asd Polisportiva Fc Vigliano,4; A.S.D. Splendor 1922,4; Asdtt Ivrea,4; Coumba Freide Tt Aosta,2; Tennistavolo Sisport A,1; Tennistavolo Sisport D,1; Tt. Biella Barbera Auto,0.

