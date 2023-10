Tennis tavolo: In D3 seconda vittoria consecutiva per i ragazzi dell' Immobiliare Bugella

Sabato pongistico ricco per le formazioni cossatesi della Rammendatura MB Line e dell' Immobiliare Bugella, in D1 i cossatesi conquistano i primi punti del campionato con una buona prestazione che li vedeva addirittura condurre 3 a 1 contro la Regaldi Novara in trasferta, purtroppo prima Pegoraro Riccardo e poi Roberto Fazzari hanno perso per 3 a 2 i rispettivi incontri molto combattuti e si sono visti raggiungere nel punteggio per il 3 a 3 finale.